Ok della Regione a progetto comunale per rifare strade e marciapiedi

La Regione Puglia ha approvato il progetto esecutivo del Comune di Bitonto da un milione di euro per il rifacimento integrale di tante strade e marciapiedi della città e delle frazioni.

L’Ufficio Lavori pubblici, nei prossimi giorni, pubblicherà l’appalto per le opere finanziate dal programma regionale.

Tra le strade interessate a Bitonto via Raffaele Abbaticchio (tratto di via Toritto), via Antica del Petto, I traversa via del Petto, via Vitone, via Pantanelli, via Brandonisio, IV parallela via Modugno, via Cazzolla, via Cardamone, via Togliatti, via Nacci, via Pertini, via Ragni, via Colletta/vico dottor Carelli, via 14 Marzo 1848, via Volponi e rotatorie, via Crocifisso, via Carelli, via De Renzio, via Frisicchio/Leongito, via Sorgente, traversa via Giovanna Da Durazzo, via Damascelli, via Giuseppe Comes, via San Filippo Neri e via Capaldi.

A Palombaio via Senatore Sylos, I traversa via Manzoni, via Aspromonte e piazza Milite Ignoto.

A Mariotto via Cavour, via Gentile, via Cimabue, via Bonasia, via Piscopo, via Bernini.