Festa patronale, ieri la messa solenne in Cattedrale

Come da tradizione è stata celebrata ieri mattina alle 11 la santa messa in Cattedrale dedicata alla Madonna Immacolata, patrona di Bitonto. Una celebrazione liturgica mariana molto sentita dai fedeli e dal popolo bitontino, profondamente legato alla sacra immagine venerata con culto speciale in Cattedrale.

L’effige dorata della Mater divinae gratiae su tutti vigila con sguardo amoroso, troneggiando dall’alto del presbiterio riccamente ornato con parati e addobbi floreali.

Nella celebrazione liturgica solenne, ai piedi dell’altare, due agenti della Polizia locale in alta uniforme con lo stendardo della città, presidiano la statua della Beata Vergine, il cui capo è adornato da una corona d’oro con pietre preziose che fu donata dal popolo bitontino alla Regina populi Bituntinenses.

La liturgia eucaristica è stata presieduta da monsignor Giuseppe Satriano arcivescovo di Bari-Bitonto. Hanno concelebrato don Ciccio Acquafredda parroco della Cattedrale e don Rocco Priore vicario parrocchiale. La celebrazione è stata animata dalla Schola Cantorum della Cattedrale. Nell’omelia l’arcivescovo si è soffermato sull’ascensione di Gesù e sull’evento prodigioso della Vergine Immacolata, che con il suo patrocinio salvò la città di Bitonto dalla distruzione. Evento che – ha sottolineato Satriano – fu possibile perché il generale spagnolo Montemar era credente e aveva fede in Dio, e con atto di fede rinuncio al saccheggio e alla distruzione di Bitonto.

«Oggi la Chiesa celebra l’ascensione dello Spirito Santo – ha ricordato l’arcivescovo – e tutti noi abbiamo la potenzialità di attestare la sanità guardando la Madonna che si sostiene con la fede nella vita quotidiana».

Alla messa in Cattedrale, gremita di fedeli, hanno partecipato arciconfraternite e confraternite e associazioni laicali. Tra le autorità, il sindaco Michele Abbaticchio, il già senatore Giovanni Procacci, il presidente del Comitato Festa Patronale Nicola Pice. Monsignor Satriano ha impartito la solenne benedizione: “Il patrocinio della Vergine Immacolata ci accolga sempre sotto il suo manto celeste”.

Le notizie sul miracolo compiuto dalla Madonna all’alba del 26 maggio 1734 sono riportate nel volume “Immacolata Concezione icona della chiesa”, scritto dal professor Giuseppe Cannito presidente emerito dell’arciconfraternita Immacolata Concezione, con prefazione di monsignor Francesco Cacucci arcivescovo emerito di Bari-Bitonto, presentazione di don Ciccio Acquafredda padre spirituale dell’arciconfraternita Immacolata Concezione, e patrocinio dall’Arcidiocesi Bari-Bitonto e del Comune di Bitonto.