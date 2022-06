Avviso ai candidati della prova orale dei concorsi pubblici del Comune

In vista della prova orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di categoria D, posizione economica D1, con profilo professionale e mansione di “funzionario amministrativo/contabile”, e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di categoria C, posizione economica C1, con profilo professionale e mansione di “istruttore amministrativo/contabile”, le rispettive Commissioni esaminatrici hanno diramato un avviso ai candidati relativo alle prescrizioni e alle misure per lo svolgimento in presenza delle due prove concorsuali, che saranno osservate in applicazione del nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, adottato dal Ministero della Salute con ordinanza del 25 maggio 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022).

Qui i due avvisi e il protocollo.