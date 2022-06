“Così… per Gioco” e “A Scuola con… Sport”: a Bitonto festa per oltre 2600 bambini

Due giorni di sport e divertimento a Bitonto, che hanno coinvolto oltre 900 bambini tra scuole dell’’infanzia e primarie, protagonisti delle feste di verifica dei progetti “Così… per Gioco” e “A Scuola con… Sport” realizzati dall’associazione sportiva dilettantistica e culturale Laureati in Movimento. La conclusione dei due progetti ha avuto luogo rispettivamente nelle giornate del 30 e 31 maggio, nello stadio comunale Città degli Ulivi.

Con “A Scuola con… Sport” – in collaborazione con lo staff tecnico targato Volley Bitonto, polisportiva paralimpica Elos “Michele Cioce”, Gymnica Sports, Bitonto Sportiva, Virtus Basket, Karate Club, La Perla, Olimpia e New Rugby – e con “Così… per Gioco”, interventi progettuali destinati rispettivamente alle scuole primarie e alle scuole dell’infanzia di Bitonto, Mariotto e Palombaio, oltre 900 piccoli atleti hanno potuto scoprire, in totale sicurezza, il piacere e il divertimento che nascono da una sana educazione motoria e sportiva.

La buona riuscita dei due percorsi è stata frutto della condivisione di intenti tra associazionismo, amministrazione comunale, docenti e dirigenti scolastici. Nelle due giornate di fine maggio, gli stessi hanno accompagnato i piccoli partecipanti in momenti di altissimo valore formativo, individuale e di squadra, dando valore al cammino congiunto tra realtà locali. Un ringraziamento particolare va alla Croce Rossa e alla Polizia locale di Bitonto, che hanno presidiato il luogo degli eventi per garantire la massima sicurezza.

«Il 30 maggio, dalle 17.30, i giovani atleti cinquenni hanno preso parte ad un percorso ludico motorio che ha coniugato divertimento, benessere e condivisione. Mentre nella mattina del 31 maggio le classi quinte delle scuole primarie hanno concluso il loro percorso di orientamento sportivo. Stiamo inoltre realizzando le feste d’istituto per le classi prime, seconde, terze e quarte», spiega Giuseppe Sannicandro, presidente dell’associazione Laureati in Movimento.

«Questi due progetti dimostrano come i risultati a lungo termine possano provenire da progetti con struttura sistematica e non periodica», racconta Vito Sasanelli, referente delle attività. «Ciò che ci rende più orgogliosi – aggiunge – è ritrovare sui volti dei bambini il sorriso e la gioia di stare insieme, divertirsi e fare sport, fin dalla tenera età».

In condivisione d’intenti fra enti e istituzioni, implementare le ore di attività motoria e sportiva per gli adulti di domani, in uno spazio in cui viene data loro l’occasione di esprimere trasversalmente le proprie abilità, rappresenta uno dei passi che la comunità deve compiere per strutturarsi come fondamento di una società civile. E ciò occorre che venga realizzato a partire dalle scuole dell’infanzia. Punto di forza dei due progetti, infatti, è la loro complementarietà, coinvolgendo nelle attività bambini dai 3 ai 10 anni.

Così tra giochi, sport, balli, merende con frutta e acqua, risate, corse, salti, saluti ed emozioni, la giornata dedicata alle feste di fine progetto scorre via velocemente, lasciando impressi sulla pelle di ognuno il marchio del sole alto nel cielo e l’impronta dei sorrisi sui volti.