Reflui nella lama Balice, Aqp al lavoro per ristrutturare l’impianto di sollevamento

Dopo l’esposto a Comune, Polizia locale e Aqp sullo sversamento di reflui in una parte della lama Balice adiacente alla zona 167 di Bitonto, e dopo un primo intervento urgente di pulizia effettuato ad aprile scorso, in questi giorni Acquedotto Pugliese sta provvedendo ad opere strutturali per risolvere il problema della tracimazione che si verifica dopo ogni pioggia abbondante. Interventi sollecitati dall’Ufficio Ambiente comunale, che ha recepito la preoccupazione degli agricoltori della zona per il ristagno di liquido maleodorante.

Un lavoro complesso – fanno sapere da Aqp – che riguarda l’impianto di sollevamento in via Burrone, dove arriva una fogna risalente all'epoca medievale vincolata dalla Soprintendenza.

“Si tratta di un sistema fognario misto, con collettori che trasportano anche le acque meteoriche e scolmatori di troppo pieno che intervengono per evitare rotture e fuoriuscite su tutta la rete fognaria e sulle strade. L’intervento – spiega Acquedotto Pugliese a BitontoLive – consiste nella ristrutturazione dell'impianto, del sistema di sollevamento e di grigliatura del bypass, oltre che nella pulizia e disostruzione avviata nella giornata di ieri (giovedì 9 per chi legge, ndr) ed ancora in corso nonostante la notevole pioggia. L'intervento consentirà il miglioramento del flusso dell'acqua alla confluenza delle condotte”.