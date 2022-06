A Bitonto un Largo dedicato ai donatori di sangue

Bitonto avrà la sua piazzetta dedicata ai donatori di sangue. Martedì 14 giugno, nel giorno in cui si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue, verrà inaugurato Largo Donatori di Sangue, uno spazio attiguo a via Pietro Nenni dedicato a tutti coloro che decidono di donare il sangue per salvare vite umane. Un gesto d’amore nei confronti del prossimo.

L'inaugurazione avrà luogo martedì 14 giugno alle 18.

Il presidente dell’Avis Bitonto, Massimo Rutigliano, esprime soddisfazione: «Questa intitolazione rappresenta un riconoscimento simbolico alla donazione di sangue e ai valori che sono alla base di questo atto di generosità. È una forma concreta di aiuto, di solidarietà e di sostegno a chi ha bisogno. Le due caratteristiche della donazione, la gratuità e l'anonimato, le danno un valore ancora più forte. L’obiettivo è coinvolgere sempre più persone in quello che è un atto d’amore verso il prossimo».

Tutti i donatori, insieme a istituzioni, associazioni e cittadini sono invitati a partecipare.

Oggi, domani e martedì Palazzo Gentile, la “casa” dei bitontini, s’illuminerà di rosso per valorizzare la Giornata mondiale del donatore di sangue (World Blood Donor Day) e il gesto di altruismo che compiono i donatori a livello sanitario e sociale.

L’Avis Bitonto ringrazia tutti i donatori e tutti coloro che hanno dato il proprio contributo alla realizzazione di Largo Donatori di Sangue, tra cui la Marrmeria Giachetti Vito che ha donato la targa stradale.