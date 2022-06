Giornalismo di prossimità, premio "don Tonino Bello" per Nicola Lavacca

Per il giornalista bitontino Nicola Lavacca giunge un nuovo riconoscimento: terzo classificato al II Premio letterario don Tonino Bello “per aver raccontato in un articolo di Famiglia Cristiana una storia di disabilità, solidarietà e inclusione sociale”.

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì scorso, con la proclamazione dei vincitori nell’aula magna del Seminario diocesano di Molfetta, alla presenza del vescovo monsignor Domenico Cornacchia.

Il premio si articola in due sezioni assai care a don Tonino Bello: poesia metafisico-civile e giornalismo di prossimità. In quest’ultima, Nicola Lavacca è stato premiato per l’articolo "E ogni domenica Michele vola tra i pali con Paolo", pubblicato sul settimanale Famiglia Cristiana. Racconta la storia di Paolo Vicino, il portiere del Gravina in Puglia che da dodici anni si prende cura dell’amico Michele Lacarpia, in carrozzina perché affetto da tetraparesi. Una storia di amicizia autentica, diventata un libro e un grande progetto, raccontata con umanità ma senza retorica.

I testi in concorso, tutti anonimi, sono stati selezionati da una giuria qualificata che ha voluto premiare l’impegno civile della professione di giornalista, quel mestiere “di prossimità” che Nicola Lavacca incarna con la sua ricerca di storie inedite e “speciali” da raccontare. Al di là delle testate di riferimento attuali – Famiglia Cristiana, Avvenire, Credere, Corriere del Mezzogiorno e Gazzetta dello Sport – si occupa di tematiche sociali, cronaca nera e politica, caporalato, migranti, usura, xylella e molto altro. Un impegno che si rinnova ogni giorno da quarantasei anni.