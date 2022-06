Servizio rifiuti, ecco tutti i canali per contattare Sanb

Per facilitare la comunicazione e la presa in carico delle segnalazioni e delle necessità degli utenti, la Sanb ha attivato una serie di canali specifici. Sito web: www.sanbspa.it.

Segnalazioni

Per il ritiro o lo svuotamento di mastelli o carrellati, e per lo spazzamento delle strade, a disposizione il numero whatsapp 393 8434995 e l’app Sanb (sezione “Invia segnalazione”).

Attrezzature

Per richiedere attrezzature per la raccolta differenziata come kit, carrellati, bollini per pannolini o pannoloni, sostituzione attrezzature per furti o danneggiamenti, prenotazione sacchetti, rivolgersi all’infopoint in via don Luigi Sturzo (ex sede distaccata del Tribunale di Bari) aperto il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

O inviare un’email all’indirizzo attrezzature@sanbspa.it.

Abbandoni

Per segnalare abbandoni o conferimenti irregolari, utilizzare l’app Sanb (sezione “Segnalazioni”) o inviare un’email all’indirizzo abbandoni@sanbspa.it.

Autorizzazioni

Per richiedere autorizzazione per modalità di conferimento in deroga, come ad esempio orari di esposizione diversi per disabilità, inviare un’email all’indirizzo deroghe@sanbspa.it.

Ingombranti

Si può richiedere il ritiro gratuito attraverso l’app Sanb (sezione “Ritiro ingombranti”) o prenotarlo chiamando il numero 080 6190414, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Si possono conferire i rifiuti ingombranti nel Centro comunale di raccolta in VI Strada Viale delle Nazioni nella zona artigianale, aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 7 alle 13; il martedì e venerdì dalle 7 alle 17; la domenica dalle 8 alle 12.

Fino al 30 giugno sarà attivo il call center 080 8406971, dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 17 alle 20.