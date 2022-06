Fornitura libri di testo per il prossimo anno scolastico, domande online da oggi

La Regione Puglia ha adottato l’avviso pubblico per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo e sussidi didattici per il prossimo anno scolastico 2022/2023.

L’avviso, adottato con atto dirigenziale n. 109/2022, è rivolto agli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, residenti in Puglia e appartenenti a famiglie con Isee non superiore a 10.632,94 euro.

Gli interessati dovranno presentare la domanda per ottenere la fornitura di libri di testo e sussidi didattici, erogabile nella forma del buono libro digitale, esclusivamente per via telematica: la procedura online sarà attiva sul portale www.studioinpuglia.regione.puglia.it (sezione Libri di testo a. s. 2022/2023) dalle 12 di oggi alle 12 del 27 luglio 2022.

L’invio della domanda può essere effettuato da un genitore, da chi rappresenta il minore o dallo studente stesso, se maggiorenne.

Per ulteriori chiarimenti e informazioni, è possibile rivolgersi al Servizio Patrimonio e per la Pubblica istruzione (dottor Sandro Presta - telefono 080 3716183 - email s.presta@comune.bitonto.ba.it).

A questo link l’avviso del Servizio patrimonio e per la pubblica istruzione e l’atto dirigenziale n. 109/2022 della Regione Puglia.