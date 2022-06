L’addio a Giuseppe: "Così si ama"

"Quando veniamo toccati da un amore così forte, ci rimane un segno nel cuore che neanche la tragedia più grande, neanche i sensi di colpa più grandi possono eliminare. Rita e Maelle, le donne che già siete e che porterete a maturazione, faranno della morte di vostro padre una vita mediale". Sono le parole di don Tommaso Genchi, vice parroco della basilica dei Santi Medici, durante l`omelia per i funerali di Giuseppe Saponaro, l`imprenditore di 47 anni morto sabato scorso in mare per salvare le figlie gemelle di undici anni.

In segno di cordoglio collettivo, il Comune di Bitonto ha proclamato il lutto cittadino.

La tragedia è avvenuta in località Forcatella a Savelletri (Brindisi). Il vento di maestrale e le correnti stavano mettendo in difficoltà le bambine, il papà si è lanciato tra le onde per metterle in salvo. Le piccole hanno raggiunto la riva, ma l’uomo è stato travolto dalla corrente, complice, probabilmente, un malore improvviso.