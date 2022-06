È morto l'anziano investito ieri in via Ammiraglio Vacca

Non ce l’ha fatta, l’anziano investito ieri mattina da una moto in via Ammiraglio Vacca. Ricoverato al Policlinico di Bari in condizioni molto gravi, è morto alle 20 di ieri. Continuano le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente,