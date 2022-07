Quattro punti di conferimento straordinari per i gusci dei frutti di mare

Solo nei mesi di luglio, agosto e settembre, per venire incontro ad una specifica esigenza manifestata dagli utenti, la Sanb allestirà quattro punti di raccolta straordinari dove conferire i gusci dei frutti di mare.

Normalmente i gusci di cozze, vongole, ostriche e simili – a differenza degli altri residui alimentari – vanno buttati nel secco residuo e non nell’umido, perché sono costituiti di pietra calcarea e richiedono tempi di smaltimento molto lunghi.

I quattro punti di raccolta estivi – in piazza Caduti del terrorismo, piazza Santa Chiara, via Crocifisso e via Pastoressa – saranno a disposizione degli utenti solo per il conferimento dei gusci dei frutti di mare, il martedì e il sabato dalle 16 alle 18. Non avendo urgenza, possono essere conferiti normalmente il giovedì nel sacchetto del secco residuo.