Campetto di Palombaio, affidati i lavori di riqualificazione

Ci sono nuovi importanti sviluppi per quanto riguarda i lavori di riqualificazione del campetto di comunale di Palombaio.

Dopo l’individuazione nei mesi scorsi della ditta per l’esecuzione dei lavori, con la determinazione 653 del 21 giugno il Comune ha affidato la riqualificazione dell’area sportiva in via Sylos alla Tennis Tecnica srl di Bari, per un importo di 100mila euro.

Il campetto comunale di Palombaio, in stato di abbandono da anni e oggetto di numerosi atti vandalici che hanno compromesso l’agibilità del terreno di gioco e degli spogliatoi, necessita di un totale intervento di riqualificazione per poter essere riconsegnato alla comunità. Sono completamente da rifare le due stanze destinate a spogliatoi, il bagno per le persone con disabilità, il manto di gioco e la recinzione che lo delimita. Senza dimenticare l’atavico problema di una parte del sito che è ancora destinata ad area di carico e scarico per la Sanb, con cassonetti che stazionano nello spazio antistante il campo di gioco.

È dal 2013 che BitontoLive ha acceso i riflettori sullo stato di degrado del campo di Palombaio, invocandone la riqualificazione per restituirlo ai più giovani della frazione, privati dell’unica area pubblica destinata agli sport di squadra e costretti ad organizzare partitelle in campi di calcio improvvisati, per strada e sulla piazza cittadina. Già quando la struttura era ancora in funzione, diversi atti di vandalismo ne avevano pregiudicato la funzionalità. Atti che poi sono diventati innumerevoli all’indomani della chiusura del campetto. Più volte è stata annunciata una riqualificazione, sempre però rinviata. La storia recente racconta della candidatura della struttura ad un avviso pubblico regionale nel novembre 2020, non andato però a buon fine, sino all’inserimento in bilancio di uno specifico capitolo di spesa incluso nel piano delle opere triennali comunali 2021/2023.

Ora il traguardo sembra finalmente vicino.