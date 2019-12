Da oggi al via il programma delle manifestazioni sportive natalizie

Prende il via oggi con “Il Galà di Natale” dedicato al pattinaggio a rotelle il programma delle manifestazioni sportive natalizie 2019.

Si tratta di una serie di appuntamenti sportivi non agonistici, organizzati dal Comune di Bitonto in coprogettazione con le associazioni sportive dilettantistiche, che hanno risposto all’Avviso pubblico del Servizio per le Politiche sociali, le politiche giovanili e lo sport.

Per l’assessore Domenico Nacci è “motivo di soddisfazione aver ricevuto una positiva risposta da parte dalle società sportive cittadine ad un avviso pubblico, che per la prima volta è stato proposto per le manifestazioni sportive a Natale. Questo ci permette di centrare l’obiettivo di popolare le nostre piazze con la vivacità e l’allegria che lo sport sa regalare, coinvolgendo anche le frazioni”.





Questo il programma completo delle manifestazioni:

Domenica 15 dicembre | ore 20.30-22.30

Piazza Aldo Moro

“Il Galà di Natale”

(ASD La Perla Pattinaggio)

Sabato 21 dicembre | ore 9.30-12.30

Piazza Milite Ignoto (Palombaio)

“A Natale con Sport”

(ASD e C. Laureati in Movimento)

Domenica 22 dicembre | ore 9.30-12.30

Villa Comunale

“A Natale con Sport”

(ASD e C. Laureati in Movimento)

Domenica 22 dicembre | ore 17-21

Palestra scolastica

I.C.”Modugno-Rutigliano-Rogadeo” (via Moschetta)

“Natale sotto canestro”

(ASD Virtus Bitonto)

Lunedì 23 dicembre (ore 9.30-12.30)

Piazza Roma (Mariotto)

“A Natale con Sport”

(ASD e C. Laureati in Movimento)

Giovedì 26 dicembre | ore 9.30-12.30

Piazza Aldo Moro

“Natale sui pattini”

(ASD La Perla Pattinaggio)

Sabato 28 dicembre | ore 16-20

Centro sportivo polifunzionale “P.Borsellino”

“Torneo di futsal per bambini”

(ASD Polisportiva Paralimpica Elos)

Domenica 29 dicembre | ore 9.30-12.30

Centro sportivo polifunzionale “P.Borsellino”

“Le Paralimpiadi di Natale”

(ASD Polisportiva Paralimpica Elos)

Sabato 4 gennaio | ore 9.30-12.30

Piazza Aldo Moro

“Natale sui pattini”

(ASD La Perla Pattinaggio)

Domenica 5 gennaio | ore 9.30-12.30

Bosco di Bitonto

“Passeggiata natalizia”

(ASD e C. Laureati in Movimento)