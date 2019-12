Polemiche sulle condizioni del teatro Traetta, Abbaticchio rassicura: 'Fondi già stanziati'

Montano le polemiche per le condizioni in cui versa il teatro comunale Tommaso Traetta. Alcune fotografie scattate all’ultimo piano della struttura mostrano macchie di umidità e intonaco che cade al suolo, evidentemente causati dalle intemperie climatiche ma anche da una macchina per il riscaldamento obsoleta e malfunzionante.

A tranquillizzare cittadini ed utenti ci pensa il sindaco Michele Abbaticchio, in un post su Facebook, dove spiega che oltre alle macchie di umidità all’ultimo piano non aperto al pubblico, i tecnici comunali non rilevano altro. “Certo vanno cambiate buona parte delle poltrone con quelle nuove – scrive il primo cittadino –. Ma nel senso della sicurezza e della staticità, della struttura i tecnici comunali hanno espresso parere positivo. Abbiamo messo a posto peraltro tutti gli impianti di sicurezza ed appena rigenerato il parquet. I fondi, già stanziati, saranno utilizzati dagli uffici comunali per completare le opere, con la chiusura del teatro”.

“Qualcuno scrive che è ‘esterrefatto’ da come si gestisce il piano di manutenzione dei beni culturali – conclude Abbaticchio –. Legittimo stupirsi, è la cosa più bella del mondo. Io resto ‘esterrefatto’, altrettanto, dal fatto che la ristrutturazione quasi completa di tutti i manufatti pubblici sarà effettuata con pochi uomini e molti finanziamenti vinti alla conclusione di due mandati sindacali”.