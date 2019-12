Al via il progetto 'Yes': Youth Engagement in Society

Al via le attività transnazionali del progetto europeo “YES: Youth Engagement in Society”, finanziato dalla Agenzia Nazionale Giovani nell’ambito del programma Erasmus + - Partenariati strategici nel settore della gioventù, e coordinato dalla cooperativa sociale Sinergia di Bitonto.

Nel 2017, nell'UE, il 14,3% della popolazione di età compresa tra 18 e 24 anni era NEET (Not Engaged in Education and Training), il che significa che milioni di giovani europei stavano e, probabilmente, stanno ancora affrontando ostacoli sociali.

Pertanto, è diventato un bisogno urgente di potenziare questi giovani, promuovendo la loro inclusione sociale e la loro capacità di partecipare attivamente alla società.

A livello dell'UE, si stanno compiendo sforzi, dando la priorità a questo gruppo target nella strategia Europa 2020 e, in particolare, sulla strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027.

Il partenariato di progetto, che vede coinvolte altre 4 organizzazioni europee - CCW-TRAINING ACADEMY LIMITED, United Kingdom; ASSOCIACAO ANIMAM VIVENTEM, Portogallo; Östersunds Kommun, Navigatorcentrum, Svezia; PLANBE PLAN IT BE IT, Cipro – intende promuovere l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva dei Giovani NEET, ed allo stesso tempo sviluppare le competenze chiave degli operatori giovanili per affrontare meglio le esigenze dei NEET.

Questo per rispondere alla necessità di interrompere il ciclo di isolamento/esclusione sociale e la mancanza di motivazione, per diventare cittadini attivi; contrastare la mancanza di consapevolezza delle loro passioni/talenti e, persino, la scarsa autostima e la mancanza di

competenze chiave necessarie per prendere un'iniziativa, per poterli invece impegnare nella costruzione di un piano d'azione per concretizzarlo. Rispondendo a questi bisogni, si compie un importante passo per supportare questi giovani a cambiare la loro vita.

Nell’ambito del progetto si è previsto di realizzare 4 attività chiave:

lo scambio di buone pratiche tra partner di 5 paesi, rafforzando la cooperazione incrociata e l’approccio multidisciplinare

la creazione e la sperimentazione di un PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO innovativo per i giovani NEET,

per i giovani NEET, 3 corsi di formazione transnazionale per lo staff delle organizzazioni partner per acquisire le conoscenze e competenze necessarie a rispondere ai bisogni del gruppo target

Una strategia di valorizzazione dei risultati con la realizzazione di 5 Eventi moltiplicatori per trasferire il programma di apprendimento YES in altre realtà a contatto con i giovani.

Il primo meeting transnazionale ospitato da Sinergia presso le Officine Culturali a Bitonto il 19 e 20 dicembre p.v. è il primo momento di riflessione sui dati iniziali raccolti e sull’individuazione delle buone pratiche da valorizzare.

Per informazioni e contatti: email info@sinergiasociale.it; pagina Facebook @SinergiaScs