Natale in casa Just British Volley Bitonto

Si terrà lunedì 23 dicembre, a partire dalle 18 presso la palestra della Scuola Media Statale “De Renzio”, la Festa di Natale 2019 targata Just British Volley Bitonto, dedicata a tutti i giocatori delle proprie squadre, grandi e piccini, e alle loro famiglie. Dalla prima squadra ai piccoli atleti, dai tecnici ai dirigenti, dai simpatizzanti ai tifosi: tutti sono invitati a prendere parte ai festeggiamenti, in vista della pausa natalizia.

Tra tornei di volley, premiazioni, buffet, musica e una lotteria il cui ricavato sarà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore, all’evento saranno anche presenti gli atleti di Serie C Femminile e della 1^ Divisione Maschile.

La festa, inoltre, verrà condivisa in rete con l’ASD e C “Laureati in Movimento” e la Polisportiva Paralimpica Elos “Michele Cioce” di Bitonto, a testimonianza del valore inclusivo e collettivo dell’attività sportiva.

L’evento, infatti, si inserisce in un calendario ricco di manifestazioni e di impegni in campo sociale per la Just British Volley Bitonto come “A Natale con Sport”, una serie di attività dall’impronta sportiva promosse dal Comune di Bitonto e dall’ASD e C “Laureati in Movimento”, in condivisione e collaborazione con numerose realtà associative del territorio interessate in materia di sport.

Appuntamento, quindi, lunedì 23 dicembre dalle 18, per vivere assieme a tutta la famiglia neroverde bitontina l’atmosfera festiva e gioiosa del Natale.