Amazon a Bitonto, arriva la conferma del sindaco Abbaticchio

Dopo le indiscrezioni pubblicate ieri, arriva la conferma da parte del sindaco Michele Abbaticchio: Bitonto ospiterà lo stabilimento Amazon.

Ecco il post integrale pubblicato su Facebook:

AMAZON A BITONTO, PER LA PUGLIA E PER IL SUD.



La Città degli Ulivi, recentemente riconosciuta addirittura come Zona economica speciale, è stata ritenuta meritevole del secondo investimento più grande al Sud dal colosso internazionale Amazon. Tra le prime 5 in Italia.

L'indotto produttivo, diretto ed indiretto, previsto è eccezionale, senza precedenti nella nostra epoca. E credo lo sarà, se saremo tutti bravi, anche per la nostra gamma di prodotti tipici ed artigianali, vista la potenza mediatica dell'investitore.

Cosi come lo sviluppo strategico, a questo punto, che la nostra Bitonto ha conosciuto in questi anni.

All'inizio del nostro percorso amministrativo la gente ci chiedeva un centro antico animato da attività commerciali, una zona artigianale con sblocco di destinazione urbanistica e meno vincoli, più servizi nella 167, lavoro e dignità sociale.

Non aggiungo molto, se non che crediamo di lasciare questa terra migliore di come l'hanno consegnata a noi, alla generazione economica e pubblica più complessa del dopoguerra.

Continuiamo perché dobbiamo inaugurare delle grandi opere per tutti noi, prima di salutarci.