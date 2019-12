Oggi a Palazzo di Città la “Giornata della Trasparenza” 2019

Oggi dalle 17 nella Sala degli Specchi a Palazzo di Città appuntamento con la quinta edizione della “Giornata della Trasparenza”. Come ogni anno il Comune di Bitonto aggiorna cittadini, organizzazioni sindacali e sociali, soggetti pubblici e privati portatori di interessi (stakeholders) sulle novità e le attività comunali in materia di trasparenza e lotta alla corruzione. La giornata, quindi, è occasione per far conoscere i contenuti e le azioni del piano anticorruzione comunale e rendere trasparenti attività e servizi istituzionali.

Il programma dell’incontro odierno, introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Bitonto, dott. Michele Abbaticchio, e dell’assessore all’Anticorruzione, dott.ssa Marina Salierno, prevede la relazione del Segretario generale e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott. Salvatore Bonasia, sulle novità del Piano nazionale anticorruzione 2019-2021 approvato dall’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) il 13 novembre 2019.

Seguirà lo spazio di approfondimento sui servizi comunali curato dal Responsabile del Servizio Polizia locale, magg. Gaetano Paciullo, con la relazione “Trasparenza e visibilità dell’attività svolta e dei servizi offerti quotidianamente dal corpo di Polizia Locale”.

Al termine spazio al pubblico per domande e osservazioni.