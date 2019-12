Palombaio, domenica prossima l'inaugurazione del Presepe vivente

Verrà inaugurato domenica 22 dicembre alle 18 il tradizionale e caratteristico Presepe Vivente di Palombaio, per il quarto anno ubicato nel Parco “Gaetano Vacca”.

La cerimonia inaugurale vedrà il suo momento clou alle 20 con la presenza delle autorità civili e l’esibizione del coro “Christmas in gospel”, con la proposta di brani tipici natalizi. Come da tradizione infatti, anche quest'anno la comunità di Palombaio ripropone il Presepe vivente, un presepe che seppur tradizionale non è il classico presepe perché trasposizione della riflessione religiosa e spirituale della comunità. Importante è anche la funzione di valorizzazione del territorio che la manifestazione svolge e per questo motivo si avvale del patrocinio del comune di Bitonto e del consiglio regionale pugliese.

Da mesi ormai volontari e collaboratori dell'associazione Anspi "Oratorio San Gaspare Bertoni" e della parrocchia "Maria Santissima Immacolata" sono all’opera per rendere il villaggio presepiale quanto più ospitale possibile, curando nei minimi particolari i dettagli che lo rendono caratteristico. È costruito con una logica ben precisa: le arti e i mestieri, la vita quotidiana dell'uomo, porta all'incontro con Cristo Parola fatta carne. Centro di tutto il presepe è proprio la natività accostata alla sinagoga, centro per gli ebrei, di cultura e spiritualità. Antico e Nuovo Testamento, accostati come in un canto continuo al Dio Altissimo, il quale si è fatto conoscere parlando attraverso i profeti e si è fatto incontrare nel Cristo suo Figlio. Il presepe vivente di Palombaio diventa quindi un'operazione "squisitamente culturale" e spirituale che propone a tutti non la riflessione del sentimentalismo natalizio ma della tenerezza di un Dio che incontra l'uomo e si fa suo amico, fratello, compagno nel cammino.

Sarà possibile anche degustare tanti prodotti tipici della tradizione natalizia, preparati al momento nell'area "food" del villaggio. Novità importante di questa edizione è l’adesione al plastic-free, non solo per adempimento legislativo ma soprattutto per uno spirito ambientalista che contraddistingue i valori dell’associazione Anspi. Inoltre quest'anno è stato allestito anche un luminoso albero natalizio, alto addirittura sei metri, composto da centinaia di luci.

Il presepe sarà aperto e visitabile nei giorni 22, 25, 26, 28 e 29 dicembre, 4, 5 e 6 gennaio. Nell'ultima serata sarà rappresentato l'arrivo dei Magi e avrà luogo l'estrazione di biglietti vincenti la sottoscrizione a premi.