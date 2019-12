Dai banchi di scuola al Vaticano per festeggiare il Santo Natale

Il quotidiano L’Osservatore Romano, organo ufficiale della Santa Sede, ha riportato la presenza della Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Sylos”” di Bitonto (Bari) in Udienza Generale da Papa Francesco nell’Aula Paolo VI in Vaticano, in occasione della festa del “Santo Natale 2020” promosso dal dirigente scolastico Angela Maria Mangini, su istanza di Giuseppe Can,nito referente ai rapporti istituzionali, da Anna Parisi coordinatore della scuola, Maurizio Loragno, presidente d’Istituto, e Giovanni Mastrandrea rappresentante genitore.

Il Santo Natale è una ricorrenza molto importante ricca di messaggi evangelici, autentici e suggestivi radicata nella storia, nella vita, nella cultura e nella religione cristiana con riti e tradizioni unici e affascinanti. Nella scuola il modo migliore per far festa è quello di creare un’atmosfera natalizia serena, accogliente e stimolante finalizzata ai valori cristiani dell’amore, della pace e della solidarietà per poter stare bene con gli altri.

Il prefetto della Casa Pontificia della Città del Vaticano, mons. Georg Gänswein, ha accolto la richiesta della comunità scolastica bitontina formata da 110 persone (dirigente scolastico, presidente d’istituto, docenti, alunni, genitori) a partecipare festosamente all’Udienza Generale di Natale da Papa Francesco in Vaticano.

“L’evento del Papa in Vaticano ha avuto una valenza didattica, avendo come obiettivo educativo e formativo quello di rafforzare l’autostima e di acquisire maggiore autonomia, oltre a far crescere e consolidare le conoscenze culturali, artistiche, storiche, letterarie, geografiche e religiose agli alunni”, ha auspicato Angela Maria Mangini.

Mercoledì 18 dicembre 2019 durante l’Udienza Generale natalizia nell’Aula "Paolo VI", il dirigente scolastico ha donato a Papa Francesco una maglietta di colore bianco, con l’incisione del logo della scuola e scritti manualmente tutti i nomi dei partecipanti all’Udienza con una preghiera di ringraziamento, realizzata meticolosamente dalla Grazia Lisi. Nell’Udienza papale la comunità scolastica ha vissuto un’esperienza unica con sentimenti di gioia e con un fragoroso e prolungato applauso, inneggiando a gran voce al Papa ricevendo una speciale benedizione apostolica.

Il giorno precedente l’Udienza, la comunità scolastica bitontina ha visitato con stupore l’artistico e grandioso Presepe in legno, espressione della tradizione locale situato nella piazza di San Pietro, l’Albero di Natale più alto d’Europa, la Basilica di San Pietro del XVI e i preziosi monumenti ubicati nel cuore del centro storico di Roma, tra cui, il celeberrimo monumento Nazionale del Vittoriano, conosciuto come l’Altare della Patria.