Dal 23 dicembre al 6 gennaio sospese le corse scolastiche dei bus Ferrotramviaria

Da lunedì 23 dicembre a lunedì 6 gennaio 2020, in occasione delle festività natalizie e di fine anno, saranno sospese tutte le corse scolastiche dei pullman della Ferrotramviaria, la cui effettuazione è prevista solo nelle giornate di apertura delle scuole:

AS 102 Bis Ruvo-Andria delle ore 07,20; AS 102 Ter Terlizzi-Andria delle ore 07,10; 402.2 Ruvo-Andria delle ore 07,35; AS 414 Bis e Ter Ruvo-Corato delle ore 12,55; AS 501 Bis Bitonto-Bari delle ore 06,55; AS 103 Bis Ruvo-Bari delle ore 06,55; AS 503 Bis Bitonto-Bari delle ore 07,00; AS 115 Bis e Ter Andria-Ruvo delle ore 13,15; AS 114 Bis Bari-Corato delle ore 14,00; AS 516 Bis Bari Sud-Bitonto delle ore 14,15; AS 119 Bis Corato-Bari delle ore 15,30; AS 120 Bis Bari-Corato delle ore 17,30.

Saranno inoltre soppresse tutte le corse ordinarie che si effettuano solo nel periodo scolastico: 104 B Corato-Andria delle ore 8,30; 106 A Ruvo-Andria delle 8,40; 105 B Ruvo-Bitonto delle 8,15; 505 B Bitonto-Bari San Marcello delle 8,40; 110 B Bitonto-Terlizzi delle 12,10; 159 M Bitonto-Bari delle 13,45.

Il servizio riprenderà regolarmente martedì 7 gennaio 2020.

Info chiamando tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 05,00 alle ore 24,00 il Call center al numero 080/5299111, poi tasto 1.