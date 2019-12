Polo Museale della Puglia, modalità e orari d’apertura per il 5 e 6 gennaio

Consumi: Coldiretti, via libera a etichetta salumi attesa dal 93% degli italiani

Il via libera all’obbligo dell’etichettatura d’origine su tutti i salumi è atteso dal 93% degli italiani che ritengono importante conoscere l’origine degli alimenti e dire finalmente basta all’inganno di prosciutti e salami fatti con carne straniera ma spacciati per Made in Italy.