Cedimento carreggiata in via Caprera, disposto il divieto di transito e sosta

Con l'ordinanza n. 786 del 21 dicembre scorso, il comandante maggiore Gaetano Paciullo, responsabile del Servizio di Polizia Locale, è stato disposto il divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i tipi di veicoli, su Via Caprera (tratto di strada compreso tra Piazza Castello e ViaT. Traetta) e Via Marsala (tratto di strasa compreso tra via F. P. Ragni e via Calatafimi), delimitato da apposito transennamento, per consentire i lavori di ripristino del tratto interessato dal cedimento di carreggiata.

E’ istituito, fino al termine dei lavori, il seguente percorso alternativo per le linee extraurbane ed urbane interessate dal transito della ridetta Via Caprera:

Piazza Castello, Via A. Volta, Piazza Marconi, Corso Vittorio Emanuele, Via IV Novembre, Via D. Urbano ........ percorso solito.