Domenica 29 dicembre la Christmas Fashion Night a Bitonto

Polo Museale della Puglia, modalità e orari d’apertura per il 5 e 6 gennaio

Domenica 5 gennaio torna la #domenicalmuseo, l’iniziativa introdotta nel luglio del 2014 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese. Si conferma per questa data