Olio di Puglia ottiene ufficialmente il marchio IGP

L’olio di Puglia è stato ufficialmente inserito dalla Commissione europea nel registro delle Indicazioni geografiche protette (IGP), un marchio che d’ora in poi sarà riservato all’olio extravergine di oliva ottenuto nel territorio amministrativo della Puglia. In particolare, le olive per realizzare il prodotto dovranno provenire dai cultivar di Cellina di Nardò, Cima di Bitonto (oppure Ogliarola Barese o Garganica), Cima di Melfi, Frantoio, Ogliarola salentina (o Cima di Mola), Coratina, Favolosa (o Fs-17), Leccino, Peranzana, ed essere presenti in questi oliveti da sole o congiuntamente in una misura non inferiore al 70%.

A darne notizia il sindaco Abbaticchio, che ha pubblicato un post su facebook riprendendo la notizia da Sky Tg 24.