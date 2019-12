​A Bitonto una 'due giorni' dedicata allo sport paralimpico

Continuano gli eventi e gli appuntamenti sportivi non agonistici organizzati nel periodo natalizio dal Comune di Bitonto, in coprogettazione con le associazioni sportive dilettantistiche locali che hanno risposto all’Avviso pubblico del Servizio per le Politiche Sociali, le Politiche Giovanili e lo Sport.



Nell’ultimo fine settimana dell’anno a scendere in campo sarà la Polisportiva Paralimpica Elos “Michele Cioce” di Bitonto, promotrice di una “due giorni” dedicata allo sport paralimpico. Le manifestazioni si articoleranno dapprima nel pomeriggio di sabato 28 dicembre, dalle ore 16 alle 20, con il torneo di calcio a 5 (Futsal) “Perché bambini”, presso il Centro sportivo polifunzionale “Paolo Borsellino” e, a seguire, nella mattinata di domenica 29 dicembre dalle ore 9.30 alle 12.30, con “Le Paralimpiadi di Natale”, presso la Scuola Media Statale “Rutigliano” a Bitonto, spazi all’interno dei quali la Polisportiva Elos già svolge le proprie attività multidisciplinari in quanto CASP (Centro di Avviamento allo Sport Paralimpico).

Un assaggio della comunione di intenti che lega il mondo sportivo e paralimpico locale verrà dato proprio nella domenica dedicata a “Le Paralimpiadi di Natale”, a cui prenderanno parte numerose ASD bitontine (ASD e C “Laureati In Movimento, ASD Virtus, ASD Volley, ASD Karate Club, ASD La Perla, ASD Gymnica Sport, USD Olimpia, ASD New Rugby) e diverse realtà extraterritoriali, quali l’ASD UIC Bari, con cui sarà possibile cimentarsi nella disciplina paralimpica dello Showdown, la FIAB (Federazione Italiana Amici della Bicicletta) Cicloamici di Foggia, la Delegazione Regionale della FPICB (Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla), l’ASD “Delfino Manfredonia” con cui gli atleti potranno allenarsi con un remoergometro, approcciandosi al canottaggio.

Per l’Assessore allo Sport del Comune di Bitonto, Domenico Nacci, la risposta positiva giunta da parte dell’associazionismo locale sportivo è motivo di soddisfazione, permettendo di promuovere azioni socializzanti ed educative con entusiasmo e partecipazione a Bitonto e nelle sue frazioni, avvalendosi dell’attività sportiva come veicolo di vivacità e allegria sotto le feste.

Il 2020, inoltre, sarà un anno importante per la Polisportiva Elos e, in generale, per tutto il movimento paralimpico regionale e nazionale: la città tarantina di Grottaglie, infatti, sarà capitale europea dello Sport per l’intero anno, garantendo alla capillare macchina organizzativa sportiva grandi opportunità di crescita e arricchimento nel territorio.