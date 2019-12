Bitonto ricorda Anna Rosa Tarantino, a due anni dall'omcidio

Ricordare Anna Rosa Tarantino, a due anni dal vile omicidio, con la “strada dei nostri eroi”.

È l’omaggio che il sindaco Michele Abbaticchio vuole fare a due anni dall’omicidio a Porta Robustina, con le frasi più celebri pronunciate da dieci vittime di mafia. L’invito parte dai profili social del primo cittadino, il quale invita tutti a prendere parte all’evento che avrà luogo lunedì 30 dicembre alle 17.30.

“Venite con noi a scoprire la storia delle storie, venite a verificare come la luce della memoria possa illuminare tutto – scrive Abbaticchio –. Fino a farci ricordare, per sempre, quello che non deve essere nascosto”.