Possibile fine anno con vento e neve, diramata l'allerta gialla

È stato diramato ieri un bollettino della Protezione Civile regionale che annuncia l'allerta gialla per tutta la giornata di oggi, 28 dicembre. Un fine anno particolarmente freddo con un brusco abbassamento delle temperature.

In particolare il bollettino segnala nevicate sparse con quota neve al di sopra dei 300-500 metri con locali sconfinamenti a quote inferiori ed apporti al suolo deboli o localmente moderati e venti forti o di burrasca, nord-orientali con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose.