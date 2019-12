Mariotto, Presepe vivente rinviato a causa del maltempo

In riferimento alla manifestazione “Presepe Vivente all’epoca di San Francesco”, organizzata dall’associazione Mariotto Libera in collaborazione con l’associazione Torre Normanna, che avrebbe dovuto tenersi oggi, 28 Dicembre 2019, a Mariotto, presso il giardino della chiesa di Maria Santissima Addolorata dalle ore 17 alle ore 22, si comunica che, a causa delle non favorevoli condizioni meteorologiche, il suddetto evento è stato rinviato al 5 Gennaio 2020, con ingressi dalle 17:30 alle 21:30.