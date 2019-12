Divieto di botti a Capodanno, le raccomandazioni della Sass

L’Associazione di Volontariato Specializzato e di Protezione Civile (SASS), vuole ricordare - in prossimità della fine dell’anno - l’Ordinanza Sindacale Nr. 422 del 30 dicembre 2011, che impone il divieto assoluto di accensione di prodotti esplodenti, di artifici pirotecnici e di giochi pirici a qualsiasi categoria appartenenti nella notte tra il 31 dicembre 2019 e l’1 gennaio 2020 e comunque sino al termine delle festività natalizie.

L’ordinanza, egregiamente ribadita dal Primo Cittadino, ha l’obiettivo di contrastare la diffusione e l’uso di botti illegali, evitando situazioni di pericolo, che si possono creare anche nell’uso di petardi e giochi pirici leciti, in quanto in grado di provocare danni fisici, in alcuni casi di rilevante entità, a chi li maneggia e a chi ne venisse fortuitamente colpito.

Lo stop ai cosiddetti botti di fine anno, inoltre, intende contrastare le gravi conseguenze negative causate agli animali domestici dall’esplosione dei botti, oltre a scongiurare rischi di incendio.

Si ricorda che il mancato rispetto del divieto sarà punito penalmente, secondo quanto stabilito dall’art. 650 del Codice Penale che prevede, in caso di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, salvo i casi in cui il fatto non costituisce un reato più grave, l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a duecentosei euro.

Va precisato, infine, che l’ordinanza non può intervenire, in base alla vigente normativa, sulla vendita di artifici pirotecnici negli esercizi abilitati, se si tratta di prodotti per i quali è consentita la commercializzazione al pubblico, rispettando, in ogni caso, le modalità prescritte per la loro vendita.

Ad ogni modo, riteniamo opportuno sensibilizzare la Comunità e, soprattutto chi ne fa uso, con alcuni suggerimenti:

1 - Non acquistare e non usare mai fuochi d'artificio proibiti perché sono pericolosissimi;

2 - Acquista da commercianti autorizzati soltanto fuochi consentiti e lascia che ad accenderli sia un adulto;

3 - Affidati al buon senso e se hai l'impressione che sei di fronte ad un venditore improvvisato, lascia stare e vai da un'altro;

4 - L'uso improprio dei fuochi d'artificio, di qualunque tipo, può comportare gravi conseguenze (ustioni, perdita delle dita, delle mani, della vista e lesioni più gravi);

5 - Prima di accenderli leggi e segui attentamente le istruzioni, ancor prima, però, controlla che il prodotto sia in ottimo stato di conservazione ovvero che non presenti segni d'umidità o di danneggiamento e che possono determinare la fuoriuscita di polvere pirica;

6 - Quando accendi un fuoco d'artificio non indossare indumenti di pile o di fibra sintetica oppure acetati, una scintilla potrebbe incendiarli;

7 - Se un fuoco d'artificio non si accende subito non ritentare, buttalo via;

8 - Non tentare di riaccendere i botti inesplosi che trovi per strada, evita di toccarli o di raccoglierli;

9 - Usa i fuochi d'artificio consentiti in luoghi aperti, comunque lontano dalle persone e da materiale infiammabile;

10 - Non unire od accendere contemporaneamente più fuochi;

11 - Quando qualcuno usa i fuochi d'artificio, mettiti al riparo;

12 - Nell'accendere quelli consentiti ricordati di:

a) posizionare il fuoco su una superficie piana o, in caso di razzi, perfettamente in verticale, non utilizzando bottiglie di vetro;

b) non tenere mai con le mani razzi, candele o petardi; c) allontanati immediatamente e non accendere razzi o petardi con la miccia corta, potrebbero esploderti in mano da un momento all'altro;

d) non gettare e non indirizzare mai petardi o razzi verso le persone; non far esplodere mai petardi o razzi in bottiglie o dentro contenitori fragili, perché rompendosi possono produrre pericolose schegge;

e) non cercare di costruire un petardo di dimensioni maggiori utilizzando le polveri di più petardi;

f) evita di trasportare materiale pirotecnico in macchina e di usare fiamme libere (accendini, fiammiferi, sigarette, ecc.) nelle vicinanze.

PRIMA DELL’ACQUISTO:

Assicurati che sul petardo sia presente l’etichetta riportante la classificazione del Ministero dell’Interno, il nome del fabbricante o dell’importatore e le istruzioni d’uso, controllate la data di scadenza, verificate che l’articolo sia in ottimo stato di conservazione, ovvero che non presenti segni di umidità o danneggiamenti, evitate di acquistare da bancarelle improvvisate o di comprare prodotti non autorizzati dal Ministero dell’Interno.

DOPO L’ACQUISTO:

Non tenete mai articoli pirotecnici in tasca, negli zaini o nelle borse, soprattutto quelli con accensione a sfregamento ma usate scatole di cartone, conservate i prodotti acquistati lontano da fiamme libere e da fonti di calore, in luoghi sicuri e asciutti.

Ricordate che l’umidità ne compromette la sicurezza e il funzionamento, riponeteli sempre fuori dalla portata dei bambini.

AL MOMENTO DELL’ACCENSIONE:

Accendete gli articoli pirotecnici in luoghi aperti, lontani da case, persone e posti a rischio di incendio, non usateli in presenza di vento, accendeteli sempre uno alla volta, avendo l’accortezza di tenere gli latri artifizi lontano e al riparo da eventuali scintille, non avvicinate mai il viso al petardo, accendete la miccia allungando il braccio e tenendo a distanza il busto.