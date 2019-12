Distruggono a sassate una frase contro la mafia

Verrà inaugurata questa sera la “strada degli eroi”, in ricordo dell’omicidio innocente di mafia di Anna Rosa Tarantino accaduto due anni fa, con dieci frasi celebri di personaggi assassinati dalla mafia.

Ma un cartello in via San Luca è già stato distrutto a sassate, dopo poche ore che i tecnici avevano provveduto ad installarle. A comunicarlo, tramite i suoi canali social, è il sindaco Michele Abbaticchio:

“Stanotte, mentre i nostri tecnici installavano le frasi e i nomi degli autori che sono morti per combattere le mafie in vista dell'inaugurazione di stasera – scrive il primo cittadino –, in via San Luca ignoti dalle teste disabitate hanno deciso di aggredire a sassate la frase ‘La mafia uccide, il silenzio pure’. Riuscendo a distruggere il nome e cognome dell'autore, il grande Peppino Impastato. Informo i gentilissimi, visto che abbiamo evidentemente colto nel segno, che le iniziative culturali si ripeteranno ossessivamente proprio dove dimostrate che vi stiamo dando fastidio. Quelle frasi ve le imprimeremo in testa, davanti alla vostra casa. Continuate pure e vi ricorderemo, per ogni giorno della vostra esistenza, cosa significa la porcheria al quale avete consegnato la vostra vita”.

L’iniziativa verrà ugualmente celebrata questa sera alle 17.30 partendo da via Porta Robustina, “tutti insieme contro questa montagna di escrementi”, conclude Abbaticchio.