Grande successo per le Paralimpiadi di Natale

Grande soddisfazione nella mattinata di ieri per le Paralimpiadi di Natale, manifestazione promossa dalla Polisportiva Elos Bitonto.

Sono state numerose le discipline con cui piccoli e grandi curiosi si sono potuti cimentare, negli spazi ella palestra della scuola Rutigliano di Bitonto!

Lo spirito di squadra e la sinergia che unisce il territorio non si ferma nemmeno durante e festività natalizie e, per questo motivo, un sentito grazie da parte della Polisportiva, va a tutte le ASD locali che hanno contribuito alla realizzazione di una giornata di diffusione del messaggio paralimpico, alle realtà associative extraterritoriali per il loro apporto prezioso e all' Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili -Bitonto- per il costante supporto e la continua fiducia.