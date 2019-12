ASL Bari, prorogati 100 contratti a tempo determinato di dirigenza e comparto in scadenza

Prorogati tutti i contratti a tempo determinato in scadenza al 31 dicembre. La ASL Bari nella giornata di ieri ha approvato le delibere, che sono state pubblicate stamane. La ASL ha monitorato costantemente la situazione e deliberato tenendo conto della Legge di Bilancio, appena approvata dal Parlamento ma non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ciò a tutela dei lavoratori potenzialmente interessati al processo di stabilizzazione.

Nel dettaglio, i contratti di 55 dirigenti medici e sanitari sono stati prorogati sino al 31 dicembre 2020, mentre per il comparto si è proceduto alla proroga di 45 contratti sino al 30 giugno 2020, anche in considerazione del fatto che buona parte di quest’ultimo personale risulta idoneo nelle procedure concorsuali appena definite.