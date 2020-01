Buon 2020, gli auguri del sindaco Abbaticchio

Il sindaco Michele Abbaticchio su facebook ha scritto un lungo post per augurare un anno ricco di speranza e progetti. Gli stessi auguri che vogliamo rivolgere anche noi ai lettori di BitontoLive.it:

"Sette anni e mezzo di colpi. Al cuore. Belli, brutti, forti, deboli.

Un capello bianco in più, una ruga in più, vite perse, vite ritrovate, vite salvate.

Scansa gli insulti, evita i complimenti, tutto da rifare, tutto perso, tutto da conservare.



E, ogni santo giorno, metti una pietra sopra l'altra, evitando che ti tolgano la terra dalle fondamenta: perche' poi tutto può crollare tra parchi giochi, scuole ristrutturate, piazze pedonali. Tutto è il di più di quello che hai trovato e tale deve restare.

Un pochino o molto, a seconda di chi incontri ogni giorno. Ma quel pochino o molto, in assoluto vale.

Ragazzi, anche quest'anno va via e abbiamo lasciato colpi indietro.



L'ultimo è bello. Va bene così. Alzo la testa e vedo le frasi di persone che hanno segnato la mia determinazione: da oggi spero di tante altre persone in più.

Alziamo la testa per leggere ma anche per guardare un futuro possibile con un percorso culturale più da strada, più per tutti.



Sono riaccese da oggi anche quelle tre scritte nel centro antico sulle dieci complessive, grazie a Vitantonio Vacca ed a tanti ragazzi come lui.

Ma mica mi fermo, mica ci fermiamo.

Da oggi abbiamo solo qualcosa in più da proteggere.



Buon 2020 a tutti noi, allora : abbiamo cantieri di lavori pubblici molto grandi davanti, da Piazza Caduti del Terrorismo in poi.

Altri due anni e mezzo di colpi. Al cuore.

Com'era? Belli, brutti, forti e deboli. Ancora".