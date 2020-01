Frasi contro la mafia, commenti positivi da Dario Vassallo e Rita dalla Chiesa

All’indomani dell’inaugurazione della “strada degli eroi” nel centro storico di Bitonto, arrivano commenti positivi e plausi riguardo l’iniziativa promossa dal sindaco Michele Abbaticchio per ricordare l’innocente uccisione di Anna Rosa Tarantino il 30 dicembre 2017, mentre tornava dal mercato.

Frasi celebri di persone uccise dalla mafia e il cui ricordo non deve andare sbiadito ma anzi deve rafforzarsi sempre più, rendendo quelle parole indelebili ed incancellabili. Non devono essere scalfite nemmeno a sassate, come era stata distrutta la targa col nome di Peppino Impastato, e neanche tagliando i cavi che le illuminano.

Positivi e di incoraggiamento sono stati anche i commenti di alcuni familiari di vittime di mafia, che hanno voluto manifestare il loro supporto alla nostra città. Dario Vassallo, fratello di Angelo e più noto come il “sindaco pescatore”, ucciso con nove colpi di pistola la sera del 5 settembre 2010 mentre stava facendo rientro a casa a bordo della sua auto ringrazia Bitonto scrivendo “Sono i cittadini che fanno una comunità, una città”, proprio ricordando la frase di suo fratello.

Anche Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982, plaude al sindaco Abbaticchio: “Lei è un grande sindaco. Non si arrenda. Bitonto non è Mezzojuso. Lei le riempie di volontari perbene, la piazza. Non si arrenda”.