"Possiamo essere ancora Capitale.. umano", l'augurio di Mangini

All'inizio di questo nuovo decennio, l'assessore al marketing territoriale Rino Mangini, in un lungo post su facebook coglie l'occasione per porgere propri auguri per un 2020 all'insegna della Cultura:

"Bitonto è una città del Sud con una storia importante, un centro antico ricco di tesori che raccontano la storia dai normanni agli svevi, dal rinascimento e al barocco, e una solida cultura contadina che ha dato vita alla ricchezza della città e mostra una costante passione per la bellezza.



La stessa passione oggi spinge la città ad aprire gli edifici storici, a dotarli di servizi culturali destinati ai cittadini, e rigenerare un centro storico che in pochi anni passa da tre a cinquanta esercizi commerciali, da due a ventitré festival e a programmare oltre 200 giornate di iniziative culturali.

Questo importante investimento nella cultura comporta tre sfide necessarie a lasciare tutto questo patrimonio alle generazioni future assieme agli strumenti e alla passione per coltivarli. Le tre sfide rappresentano i motivi della candidatura di Bitonto a capitale della cultura 2020.

La prima è far prevalere la città dell’accoglienza sulla cultura dell’illegalità, che troppo spesso mina il benessere delle comunità del Sud, mostrando che la cultura può portare passione, regole ma anche lavoro.

La seconda sfida è la capacità di rendere la cultura accessibile a tutti i cittadini, e di conseguenza anche ai turisti, elaborando una strategia che mostri chiaramente questa intenzione attraverso servizi e iniziative affidate alle persone, alle associazioni, agli imprenditori e commercianti, integrandosi con le politiche sociali e la rigenerazione urbana. La terza è la sostenibilità per il futuro: rafforzare la collaborazione e l’investimento dei privati, costituire un organismo unico di gestione e promozione delle iniziative culturali (la Città dei festival), un sistema collaborativo di gestione dei beni culturali (il Parco delle arti), un grande Polo dell’immagine (una biblioteca di storia dell’arte, un Fablab e un centro di formazione alle tecniche audiovisuali).

L’obiettivo è trasformare la programmazione in produzione culturale.

Questo spirito e questa passione per la cultura sono gli stessi delle generazioni precedenti che hanno naturalmente dato vita alla città e costituito la sua bellezza.

Il compito di oggi è utilizzare questo patrimonio per accogliere e coinvolgere a beneficio delle nuove generazioni>>.

Queste sono le parole di sintesi del nostro dossier di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2020.

Ripartire da qui, ritornare a zappare la terra incolta dell'ignoranza e della polemica tout court, essere pazienti e saggi facendo crescere insieme grano e zizzania, tenendo bene a mente le differenze tra l'uno e l'altra,

seminare e continuare a seminare, sapendo che corvi e uccellacci vari verranno a beccare, che il vento distruggerà la semina e che non sempre il seme darà il suo frutto,

lavorare per il bene della città, tutti, sapendo che è l'unico modo possibile per far vincere il bene sul male, per edificare una Comunità Civile sgretolando il terreno dell'inciviltà.

Ma, si sappia, che inciviltà, violenza, polemica, ignoranza, uccellacci e bufere torneranno, anche ogni giorno.

Si tratta di avviare, ognuno nel suo ruolo, una grande epopea di resistenza culturale e di resilienza sociale.

Un battaglia lunga e faticosa, bisogna accettarlo!

Con spirito costruttivo, però...perchè a distruggere è troppo facile.

Possiamo essere ancora Capitale...umano!

Buon anno bitontini!

Buon anno Bitonto!"