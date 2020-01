Vandali di Capodanno danneggiano Porta Baresana, il commento di Abbaticchio

Anche il Capodanno 2020 ha fatto registrare diversi danni in città, soprattutto nel centro cittadino, causati dai petardi e dai fuochi d’artificio per mano di vandali che poco o niente sanno a riguardo di civiltà e buona educazione.

I danni maggiori sono stati causati a Porta Baresana con una vasta zona interna all’arco annerita a causa di un fuoco appiccato all’interno di un bidone della spazzatura. Poco lontano, alcune fioriere sono state distrutte, date alle fiamme e addirittura gettate all’interno del fossato.

Non si è fatto attendere il commento amareggiato del sindaco Michele Abbaticchio che ha affidato ai canali social il suo pensiero: “Una legge contro la vendita di fuochi artificiali non utilizzabili da chiunque si può? Bimbi spaventati, anziani terrorizzati, animali in fin di vita, auto bruciate, balconi devastati, vetrate di cattedrali distrutte – scrive il primo cittadino –. Come ogni inizio anno, i sindaci iniziano il conteggio dei danni dopo i botti della pazzia collettiva. Anche a Bitonto, come in tanti comuni dove ci sono anche le ordinanze contro l'utilizzo. Ma nessuno di noi ha uomini a sufficienza per controllare 24 ore su 24 ogni angolo di imbecillità. E nessuno di noi può legittimamente imporre il blocco vendite perché quest'ultime sono consentite per legge. Stamattina stiamo girando in varie parti della città per sostituire e pulire: la rabbia è davvero tanta. Sindaco incluso”.