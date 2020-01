Raddoppio ferroviario Corato-Andria, a che punto siamo?

A che punto sono i lavori di raddoppio della tratta ferroviaria Corato-Andria Sud, della linea ferroviaria Bari-Barletta?

La risposta arriverà nell'assemblea pubblica convocata dal Comune di Corato il 9 gennaio alle 17 nella sala consiliare del Palazzo di Città.

Verranno presentati i progetti della società “Ferrotramviaria SpA” svolti nell’ambito del grande progetto “Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana del nord barese” e finanziati con il P.O. FESR 2014-2020.

L'obiettivo, spiega il commissario straordinario di Corato Paola Maria Bianca Schettini, è «rendere partecipe la comunità, non solo coratina ma più ampio raggio locale, dei lavori in corso di esecuzione. Saranno presenti tecnici dell’amministrazione comunale e della società Ferrotramviaria SpA che esporranno gli impatti dei lavori sulla viabilità cittadina e sul trasporto ferroviario. Si esaminerà anche il progetto recentemente finanziato dalla Regione per la realizzazione del parcheggio pubblico a servizio della Stazione centrale» di Corato.