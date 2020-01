Torre Normanna porta il presepe vivente all'epoca di San Francesco anche a Mariotto

Domenica, 5 gennaio, il Presepe Vivente all'epoca di San Francesco sarà messo in scena anche a Mariotto.

L'iniziativa di Torre Normanna, con cui per l'occasione collaborerà l'associazione Mariotto Libera, avrà luogo nel giardino della Chiesa di Maria SS. Addolorata a Mariotto.

Ideata dal direttore artistico terlizzese Michele Amendolagine, la manifestazione trasformerà il giardino nella Greccio del 1223, luogo in cui si svolse il primo presepe vivente realizzato da San Francesco, di ritorno dalla visita a Betlemme, su autorizzazione di papa Onorio III.

"Per il secondo anno consecutivo lo storico presepe di Mariotto è stato rivisitato e riaggiornato in chiave medievale per onorare la prima rappresentazione vivente della natività - si legge in un comunicato di Torre Normanna -. Musici, giullari, giocolieri e sputafuoco provenienti dall'Abruzzo, insieme ad una settantina di rievocatori storici e figuranti locali attendono per l'ultima data visitatori provenienti da ogni parte di Puglia dopo il successo delle precedenti date svoltesi sia a Terlizzi che nella stessa Mariotto".

L'ingresso al presepe sarà regolato da un contributo di 2 euro, ma sarà gratis per i bambini fino agli otto anni, gli over 70, le persone con disabilità e i loro accompagnatori.

Il presepe sarà aperto dalle 17 e 30 alle 21 e 30.