Epifania con emergenza meteo: aria polare e forte vento

Temperature in picchiata e vento forte. Sono le condizioni climatiche che ci attanaglieranno in queste ore, in particolare nella festività dell’Epifania.

Da oggi fino a martedì 7 gennaio, i meteorologi prevedono il persistere sul nostro territorio di una massa d’aria di origine polare. E secondo i tecnici della protezione civile, sarà il forte vento il “protagonista” di queste giornate di brutto tempo.

Dalla nota si legge che si attendono "forti venti settentrionali, con rinforzi di burrasca forte specie sui quadranti ionici". In particolare, oggi il vento toccherà quota 70 chilometri orari in quasi tutta la Puglia. Per l’Epifania invece i venti resteranno molto forti sui territori di Bari, Barletta e Lecce e in calo sulle altre province. Dopo l'Epifania, il quadro dei meteorologi prevede temperature minime generalmente basse, ma con venti in calo. Netta ripresa a partire da mercoledì 8 gennaio.