Presepe vivente di Palombaio, edizione record per presenze e novità introdotte

Ha visto la conclusione ieri il Presepe vivente di Palombaio, col caratteristico e suggestivo arrivo dei re Magi che hanno donato oro, incenso e mirra a Gesù Bambino.

Un’edizione, quella appena conclusa, che ha avuto un successo senza precedenti, con ben 5 mila ingressi – secondo i numeri esposti dagli organizzatori della manifestazione, ideata ogni anno dall’associazione Anspi e dalla parrocchia Maria Santissima Immacolata – che rende il villaggio presepiale di Palombaio tra i più visitati nella città metropolitana di Bari.

Circa cinquanta figuranti a serata, tra famiglie e ragazzi, che hanno sfidato le gelide temperature invernali per dare un vero e proprio segno di comunità e raffigurare le maestranze della tradizione: il fabbro, il falegname, la signora impegnata nell’elaborazione del tombolo, la lavandaia, il calzolaio. Molto gettonata anche la zona food con la produzione in loco e vendita di prodotti locali come orecchiette fresche, marmellate, miele prodotto dai padri Stimmatini di Palombaio, bruschette, pizzelle, pettole, sgagliozze e caciocavallo “impiccato”.

Novità assoluta di questa edizione di Presepe vivente di Palombaio può considerarsi l’introduzione totale del plastic free nella zona adibita a distribuzione di prodotti alimentari, fortemente voluta dagli organizzatori Anspi per dare un segnale di rispetto dell’ambiente e fondamentale per ricevere il patrocinio del comune di Bitonto, oltre che del consiglio regionale pugliese.

Edizione da record con l’impegno – spiegano gli organizzatori – di rendere il villaggio presepiale del Natale 2020 ancora più nuovo, innovato e rinnovato nelle sue caratteristiche, per fornire alle migliaia di visitatori uno spettacolo sempre nuovo ed ambizioso.