Stati generali della partecipazione, 17 gennaio incontro pubblico al teatro Traetta

È stato organizzato per lunedì 17 gennaio alle 18 presso il teatro Tommaso Traetta l’incontro riguardante gli “Stati generali della partecipazione”, organizzato dall’assessorato al Governo partecipato.

“Da tempo stiamo riflettendo sulla necessità di incontrare le anime partecipative della città – scrive l’assessore Rino Rocco Mangini sull’evento Facebook creato ad hoc per l’occasione – e di fare un punto sui diversi ‘strumenti’ che nel tempo sono stati creati per favorire una più attiva partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica-amministrativa della città. Consulte, Comitati di Quartiere, Forum, Piani Strategici partecipati rischiano di rimanere eterni incompiuti se non adeguati ai tempi e ai modi - ormai mutati - della partecipazione civica. Per questo abbiamo deciso di approfondire il grande tema della ‘Partecipazione’, convocandone gli Stati Generali: un percorso di conoscenza e approfondimento di quello che esiste, e di innovazione e riforma delle forme e degli strumenti per rendere più concreta, fattiva e sostenibile la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della città, nelle forme consentite dalla legge e dallo Statuto comunale. Si inizia con una Pubblica Assemblea in cui fare il punto della partecipazione attiva nella nostra città, per far emergere criticità e proposte di percorsi comuni”.