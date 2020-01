Raduno della solidarietà con la befana di Aste e Bilancieri

L’automotoclub storico di Bitonto ‘Aste e Bilancieri’ partecipando al nuovo Progetto “ASI Solidale” festeggia nel modo migliore la giornata dell’Epifania, organizzando il primo Raduno del 2020 in concomitanza con l’Assemblea annuale dei Soci e la Conviviale di inizio anno. Nell’occasione è stato raccolto tra tutti i partecipanti, un “furgone” di beneficenza, un Wolksvagen T1 per essere precisi, pieno di prodotti alimentari offerti alla Fondazione dei S.S. Medici Onlus di Bitonto, per la mensa dei poveri. Durante la cerimonia è stata presentata la storia della Onlus e le sue numerose attività benefiche; subito dopo Don Vito ha raggiunto ed ammirato le auto storiche parcheggiate nell’atrio della struttura insieme ai partecipanti ed agli auguri di Buon Anno, seguiva la tanto attesa benedizione delle auto “storiche”.

La carovana partiva quindi alla volta dell’Hotel sede della Conviviale dove, dopo un breve tragitto, si svolgeva l’assemblea annuale dei Soci, con l’approvazione del Bilanci, a cui seguiva la presentazione del calendario degli Eventi previsti per il nuovo anno, raccogliendo alcune interessanti osservazioni e suggerimenti dei signori soci.

A metà del pranzo, arrivava la simpatica Befana di Aste e Bilancieri, la gentilissima signora Tonia, che rallegrava i bambini presenti e tutti gli ospiti elargendo coloratissime “calze” di dolci!

L’emozionante e coinvolgente giornata si concludeva all’insegna della rinnovata fiducia e passione promettente il meglio per gli appuntamenti del 2020 appena iniziato, all’insegna della solidarietà... e sotto la migliore stella.