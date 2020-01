Rifiuti ed erbacce in via Mons. Taccone, Fi Bitonto: 'Un'indecenza, subito pulizia della strada'

“Provate ad andare in via Monsignor Taccone e vi troverete di fronte ad uno scempio: rifiuti ovunque, accumulati da giorni, e perfino erba incolta. I residenti vivono una condizione di estremo disagio, ma a nulla sono valsi i reclami a Palazzo Gentile”. La denuncia arriva da Forza Italia Bitonto.

“Facendoci carico delle legittime e condivisibili rimostranze dei cittadini – continuano i militanti azzurri – chiediamo all’amministrazione comunale di intervenire al più presto per ridare decoro a via Taccone, che è davvero un brutto biglietto da visita per chiunque, a maggior ragione per chi ci abita. Oltre all'estirpazione delle erbacce che hanno messo ormai radici, urge una radicale e costante pulizia della strada, che non può essere fatta solo sporadicamente, quando diventa inaccessibile”.

“Tanta sciatteria non è certo edificante per l’immagine della città. Dov’è la sicurezza igienico sanitaria di cui il nostro sindaco dovrebbe essere garante? Non si può lasciare una strada in completo abbandono, come se fosse una discarica di rifiuti. E questo spettacolo indecente e imbarazzante, purtroppo, perdura da anni e non è un’esclusiva di via Taccone”, rincara Carmela Rossiello, consigliera comunale di Forza Italia.

“Rifiuti e sporcizia sono diventati purtroppo consuetudine nella nostra città, in barba alla decenza e alla vivibilità, oltre che all’igiene”, conclude Fi Bitonto.