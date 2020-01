Bilancio positivo per lo sport natalizio a Bitonto

Grande successo e grandi soddisfazioni per gli eventi e gli appuntamenti sportivi promozionali organizzati tra dicembre scorso e i primi di gennaio dal Comune di Bitonto, in coprogettazione con le A.S.D. locali che hanno risposto all’Avviso pubblico del Servizio per le Politiche Sociali, le Politiche Giovanili e lo Sport. Un’iniziativa istituzionale lungimirante e mirata, la cui risposta da parte dell’associazionismo bitontino e di tutta la cittadinanza è stata accolta con entusiasmo e spirito propositivo.

Un bilancio più che positivo è quello riscontrato dall’ASD e C “Laureati in Movimento”, associazione referente della tre giorni di sport e divertimento denominata “A Natale con Sport”: un percorso itinerante in tre tappe tra Bitonto e le sue frazioni, Palombaio e Mariotto, che ha visto la partecipazione in rete delle Just British Volley Bitonto, ASD Karate Club, ASD Bitonto Rugby, ASD Virtus Bitonto, USD Olimpia Calcio, ASD Karate Team Cioce, Polisportiva Paralimpica Elos “Michele Cioce”, ASD Bitonto Sportiva, ASD Gymnica Fitness Club Bitonto e della Delegazione Regionale della Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla.

Nel corso delle tre mattinate bambini, ragazzi e le loro famiglie si sono potuti cimentare nella pratica di diverse discipline sportive, attraverso delle lezioni pratiche di avviamento all’attività motoria condotte da dirigenti, tecnici e atleti. Il tutto, finalizzato al coinvolgimento nel mondo sportivo locale di bambini e ragazzi che vivono un disagio socioeconomico. Con “A Natale con Sport”, infatti, le piazze si sono rese luogo concreto di incontro tra l’amministrazione comunale bitontina e i cittadini, insieme per e grazie allo sport, veicolo privilegiato di valori sani ed educativi per tutte le età.

Risultati positivi anche dal fronte dello sport paralimpico, grazie alle attività e alle manifestazioni promosse dalla bitontina Polisportiva Paralimpica Elos “Michele Cioce”. Tra tornei di calcio a 5, organizzati con l’ASD Futsal 2019 Bitonto, dedicati ai piccoli grandi campioni dell’Associazione “Ladri di biciclette” e della Cooperativa Sociale “Eughenia”, e le “Paralimpiadi di Natale”, nella “due giorni” realizzatasi il 28 e il 29 dicembre la città di Bitonto si è dimostrata essere ancora una volta attenta in materia sociale e di inclusione, grazie anche alla partecipazione attiva di ASD locali (ASD e C “Laureati In Movimento”, ASD Just British Volley, ASD Bitonto Sportiva, ASD Karate Team Cioce e ASD Gymnica Sport) e realtà extraterritoriali (ASD UIC Bari, per lo showdown, la Delegazione Regionale della Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla e l’ASD “Delfino Manfredonia” con cui gli atleti si sono potuti allenare con un remoergometro, approcciandosi al canottaggio).

L’ASD e C “Laureati in Movimento” ha, inoltre, condiviso le iniziative promosse dall’ASD Bitonto Sportiva e, insieme alla Just British Volley Bitonto e alla Polisportiva Paralimpica Elos, ha partecipato alla Passeggiata Ecologica tenutasi lo scorso 4 gennaio, percorrendo tratti campestri lungo il Bosco di Bitonto alla ricoperta degli scenari e del contatto con la natura; tutto attraverso un unico filo conduttore: lo sport e i sani valori veicolati dall’attività sportiva.

«Ritrovarsi tutti insieme, non fermarsi mai, nemmeno durante le feste per diffondere e trasmettere i messaggi che l’attività sportiva veicola, è un importante punto fermo da cui partire per questo nuovo anno di sport, in cui continueremo a sostenere la collaborazione produttiva, sinergica e partecipata tra il Comune di Bitonto e le ASD locali», ha commentato Vito Sasanelli, referente delle attività per la ASD e C “Laureati in Movimento” e la Polisportiva Paralimpica Elos.

Per l’Assessore allo Sport del Comune di Bitonto, Domenico Nacci, la risposta positiva giunta da parte dell’associazionismo locale sportivo è motivo di soddisfazione, permettendo di promuovere azioni socializzanti ed educative con entusiasmo e partecipazione a Bitonto e nelle sue frazioni, avvalendosi dell’attività sportiva come veicolo di vivacità e allegria sotto le feste.

Un nuovo avvio, un punto di partenza e un percorso itinerante comune quello battuto in queste festività natalizie 2019/2020 dall’amministrazione comunale e dalle realtà sportive locali, pronte a consolidare fruttuosamente una cooperazione sinergica collaudata, esempio virtuoso per l’intero movimento sportivo limitrofo.