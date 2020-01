Sei nuove mini biblioteche digitali e cartacee in arrivo, inaugurazioni dal 29 gennaio

Verranno inaugurate a partire dal prossimo 29 gennaio sei nuove mini biblioteche, digitali e cartacee, ottenute mediante dei finanziamenti europei vinti, e dislocate in tutta la città di Bitonto.

Ad annunciarlo è il sindaco Michele Abbaticchio, attraverso i suoi canali social: “Inaugureremo tutto con il presidente della Regione Michele Emiliano – scrive il primo cittadino –, in una festa della lettura ‘mobile’, con letture di versi letterari negli autobus urbani di Bitonto. Una idea che sposa la lettura con la mobilità più sostenibile, in un mese che sta consegnando la conclusione di altri cantieri della Bitonto 2020 in zona 167 (città dei bambini in villa Sylos, skaye park, ottavo parco a verde urbano, basket). Il Lungolama e Piazza Caduti, con il restyling del Torrione, in via di preparazione a bando pubblico”.