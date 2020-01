Alla scoperta delle proprietà nutritive dell'olio extra vergine d'oliva, rassegna a Bitonto

Il professore Antonio Moschetta e lo chef Emanuele Natalizio insieme per parlare di cibo e medicina con un focus particolare sull’olio extra vergine di oliva, alla scoperta delle sue proprietà nutritive e per la salute dell’uomo.

La rassegna di cibo e scienza è promossa dall’università degli studi di Bari e dal ristorante “Il patriarca” e avrà luogo venerdì 17 gennaio alle 18.30 presso il museo diocesano. È noto ormai che l’olio prodotto in Puglia ha recentemente ottenuto il placet dalla Commissione europea per il marchio Igp (Indicazione geografica protetta) e si sente sempre più la necessità di valorizzare la monocultivar – come quella Coratina – e promuovere la filiera di qualità.

All'evento partecipano anche Maria Luisa Clodoveo (docente di Scienza e tecnologia alimentare di Uniba, dipartimento di Medicina), Marco Reggia (giornalista Flos Olei), Riccardo Scarpellini (presidente F.J. Tytherleigh Italia), Filippo Falugiani (presidente Airo), Fabiana De Nicolò (assaggiatrice ed esperta di comunicazione dell'olio), lo chef Andrea Perrini.