L'annuncio di Abbaticchio: 'Amazon sosterrà i produttori locali'

La multinazionale Amazon, che a breve aprirà un centro di smistamento a Bitonto sulla strada provinciale 231, sosterrà i produttori locali.

Ad annunciarlo è il sindaco Michele Abbaticchio attraverso i suoi canali social, riprendendo la risposta di Amazon, col colosso del commercio online che favorirebbe una ricaduta occupazionale.

“Amazon ‘Bitonto Puglia’ risponde al nostro appello di aiutare la vendita dei nostri produttori locali per favorire ulteriore ricaduta occupazionale – scrive il primo cittadino –. Da Maggio 2019 Amazon collabora con ICE (Istituto del Commercio Estero) nel progetto Made in Italy, in un programma che ha come obiettivo quello di ampliare il numero di imprese italiane presenti online, incrementandone così la presenza sui mercati esteri (in particolare Regno Unito, Francia, Germania, Spagna e Stati Uniti). Il progetto prevede la selezione di nuove aziende nella condizione di zero export (sotto 25mila euro di fatturato sui mercati internazionali). I venditori presenti sulla vetrina Made in Italy di Amazon beneficeranno di un flusso aggiuntivo di traffico, per un periodo di 18 mesi, generato dalle campagne di advertising digitale finanziate dall’Agenzia Ice, allo scopo di affrontare la sfida della visibilità sugli store digitali.

“Chiunque sia interessato – conclude Abbaticchio – può scriverci per acquisire ulteriori informazioni e, comunque, sarà organizzato apposito convegno pubblico con la multinazionale. Al fianco, sempre, della qualità del prodotto e dei lavoratori”.