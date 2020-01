Oggi la cerimonia di consegna della Stella di Bronzo al Merito Paralimpico a Franco Bonasia

L'Associazione Polisportiva Paralimpica Elos “Michele Cioce” di Bitonto è lieta annunciare che il bitontino Franco Bonasia riceverà la Stella di Bronzo al Merito Paralimpico, conferita dallaGiunta Nazionale del Comitato Paralimpico Italiano.

Bitontino, nato a Mariotto, da oltre 40 anni Franco Bonasia è impegnato nel promuovere lo sport per tutti. Dal 1977 al 1989, atleta del Don Orione Roma, ha conquistato il primato italiano di atletica leggera su pista, corsa in carrozzina, nei 100, 200 e 400. Nel 1981, inoltre, ha partecipato ai mondiali di Stoke Mandeville nei 100 e 200 e nel 1982 ha rappresentato la nazionale atleti Italiana al Meeting internazionale di Milano. Rappresentante degli atleti nella giunta pugliese del Comitato Italiano Paralimpico, è Presidente dell’Associazione Polisportiva ParalimpicaElos “Michel e Cioce” di Bitonto dal 2003.

La cerimonia avrà luogo oggi alle 9, presso la Sala degli Specchi del Comune di Bitonto. L’alta onorificenza verrà consegnata dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Pugliese Pinto, dal Sindaco Abbaticchio e dagli Assessorii Nacci e De Palma.

Nel corso della Cerimonia sarà presentata l'edizione 2019/2020 dell'intervento progettuale “A Scuola con... Sport”, promosso dall'amministrazione comunale di Bitonto e affidata all' ASD e C “Laureati in Movimento”, d’intesa ed in collaborazione con Just British Volley, Virtus, Olimpia, Karate Club, La Perla, New Rugby, Gymnica Sports, Bitonto Sportiva e Polisportiva Paralimpica Elos “Michele Cioce”.